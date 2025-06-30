Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?
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Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?
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Marketten aldığı birkaç ürün için 647 TL ödeyen bir kadın, yüksek fiyata isyan etti. Elindeki küçük poşeti göstererek "Bu 647 TL tuttu! Bu iş nereye gidiyor?" diyerek tepkisini dile getiren vatandaşın sözleri, artan yaşam maliyetini yeniden gündeme taşıdı.

Market alışverişine çıkan bir kadın, yalnızca birkaç parça üründen oluşan alışverişine 647 TL ödeyince büyük şaşkınlık yaşadı. Elindeki poşeti kameraya göstererek tepkisini dile getiren kadın, "Biz ülkece ne yaşıyoruz? Nasıl bir ekonomi bu? İnanamadım ya!" sözleriyle yaşadığı durumu paylaştı.

"BU İŞ NEREYE GİDİYOR?"

Küçük bir market poşetine sığan ürünlerin fiyatı karşısında şaşkına dönen vatandaş, "Poşetin büyüklüğüne bakın, bu 647 TL tuttu! Bu iş nereye gidiyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

günaydın yenimi uyandın.. klasik chp taktiği gündem yaratmak ..adamların kazanı kaynıyor normaldir..)

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Haber YorumlarıSer_hat:

Boş yapma ya yeni mi aklına geldi

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Başıboş ekonomi modeli abla. 1 kişinin kafasına göre karar verip adına khk dediği, bürokratların sadece vatandaştan daha çok para almaya yönelik çalıştığı, yetkililerin göstere göstere hırsızlık yaptığı denetlemesiz düzensiz kanunsuz ekonomi modeli.

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Haber Yorumlarıclass tedarik:

25 yıldır ne istediyse verdiniz şimdi masanızdaki çocuğunuz ekmeğini alırlar işte böyle

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ulkece sefalete giris yasiyoruz...

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