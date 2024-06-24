Marella Discovery adlı kruvaziyer Marmaris'e geldi

"Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan kalkan ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan Malta bayraklı gemide, çoğu İngiliz 1850 yolcu ve 735 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi, Yat Limanı ve Uzunyalı'da gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan 1200 yolcu, ilçede bir hafta otellerde konaklayacak. İlçeden de 1580 yolcu, bundan sonraki turuna katılmak üzere gemiye bindi.

"Marella Discovery", gece saatlerinde demir alarak Limasol Limanı'na hareket edecek.