Mardin Lojistik Üssü Projesi Protokolü İmzalandı

Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol ile 'Mardin Lojistik Üssü Projesi' hayata geçiriliyor. 1 milyon lira bütçesi olan projeye DİKA %90 hibe desteği sağlayacak. Proje, Mardin'in ticaret ve lojistik altyapısını güçlendirmeyi, uluslararası ticareti artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca yeni iş imkanları ve istihdam artışı öngörülüyor.

Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) 2025 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenecek olan, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan "Mardin Lojistik Üssü Projesi" protokolü imzalandı.

Mardin TSO Başkanı Hatip Çelik ile DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç tarafından imzalanan projenin bütçesinin 1 milyon lira olduğu, ajans tarafından bunun yüzde 90'ına karşılık gelen 900 bin liralık hibe desteği sağlanacağı bildirildi. Proje kapsamında, Mardin'in ticaret ve lojistik altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen "Mardin Lojistik Merkezi (MARLOM)" fizibilite raporunun hazırlanacağı kaydedildi.

Mardin'in jeopolitik konumu, Ortadoğu'ya açılan sınır kapılarına yakınlığı ile kara ve demir yolu bağlantılarının sağladığı avantajlara dikkati çeken yetkililer, hazırlanan fizibilite çalışmasıyla bölgesel ve uluslararası ticaretin güçlendirilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması ve taşımacılık-depolama altyapısının modern standartlara uygun şekilde geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Projeyle birlikte taşımacılık, depolama ve gümrükleme hizmetlerinin tek merkezde toplanarak firmaların maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği aktarıldı. Dijitalleşmiş, çevre dostu lojistik hizmetlerin geliştirilmesi ve uluslararası lojistik ağlara entegrasyonun sağlanmasıyla sınır ticaretinin daha etkin yürütülmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Projenin tamamlanmasıyla yeni iş imkanlarının oluşacağı, istihdamın artacağı ve Mardin'in çevre iller ile komşu ülkeler için önemli bir ticaret ve dağıtım merkezi haline gelerek bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sunacağı kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
