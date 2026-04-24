Mardin'de 'Yerel Kalkınma Hamlesi' bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 Yılı Çağrısı" kapsamında Mardin'de bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ev sahipliğinde, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, programın kapsamı, başvuru süreçleri ve sağlanan destekler katılımcılara anlatıldı. DİKA toplantı salonunda düzenlenen programa, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, MTSO Genel Sekreteri Çetin Sasa, oda meclis üyeleri ve iş insanları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Çelik, programın bölgenin ekonomik gelişimi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, üretimin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Yerelden güç alan kalkınma anlayışıyla hazırlanan programın illerin kendi dinamikleri doğrultusunda gelişimini desteklediğini ifade eden Çelik, bu tür bilgilendirme toplantılarının programın sahada etkin uygulanmasına katkı sağladığını kaydetti. Mardin'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve coğrafi avantajların yatırım ve üretim açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Çelik, teşvik ve desteklerin ilin ekonomik yapısını güçlendireceğine, yeni yatırım alanları oluşturacağına ve istihdamı artıracağına inandıklarını belirtti. Çelik, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin ve yatırımcıların söz konusu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara "Yerel Kalkınma Hamlesi" programına ilişkin sunum yapıldı. - MARDİN

