Mardin'de Tarım Kooperatiflerine 30 Biçerdöver Hibe Edildi

MARDİN'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından 16 tarım kooperatifindeki üreticilere törenle 30 biçerdöver hibe edildi.

TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından, törenle 16 tarım kooperatifindeki üreticilere 30 biçerdöver hibe edildi. Mardin Havalimanı yanında bulunan bir AVM'nin açık otopark alanında düzenlenen törene Vali Tuncay Akkoyun, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı, kooperatif üyeleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

'ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Programda konuşan Vali Akkoyun, yeni desteklerle toplamda 44 biçerdöver desteği sağlandığını ifade ederek, "Yüzyıllardır emeğin, bereketin, alın terinin ve üretimin simgesi olan, tarımın kalbi Mardin'imizde TKDK Biçerdöver Teslim Töreni dolayısıyla sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tarım, insanlığın yerleşik hayata geçmesini mümkün kılarak üretimi, üretim ise şehirleri, kültürlerin şekillenmesini ve medeniyetlerin doğuşunu sağlamıştır. Mardin'imiz, bereketli hilal olarak adlandırılan toprağın sabırla, gayretle, tevekkülle ve alın teriyle birleştiği, nice uygarlığın tarih boyunca tarımla filizlenip kök salmasını sağlayan Mezopotamya Ovası'nın kalbinde yer almaktadır. Bugün bizler, ecdadımızdan devraldığımız kadim emeğin mirasçıları olarak, toprağı ekip biçmenin yanında tarımın ana kaynağı olan toprağımızı koruyup, geliştirmemiz, tarımsal üretimin verimliliğini artırıp çiftçimizin emeğini korumamız gerektiğinin bilincinde ve sorumluluğundayız. Bu kasamda, kadim mirasımızı modern teknolojilerle buluşturma adına üreticilerimize destek olmak amacıyla, TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü IPARD II ve IPARD III Programları kapsamında tarımsal kalkınmayı destekleyen çok önemli projeleri hayata geçirdik. Bugün de 16 kooperatifimize 30 biçerdöver teslim edeceğiz. Böylece 24 tarımsal kalkınma kooperatifimize toplam 44 biçerdöver desteği sağlamıştır. Bu desteklerin en büyük etkisi, bölgemizde kooperatifleşme kültürünün gelişmesi olmuştur. Bugün Mardin'de kooperatiflerimiz sadece kendi üyelerine değil, çevre şehirlerdeki çiftçilere de biçerdöver kiralama hizmeti vererek ek gelir elde etmektedirler bu da üretim sürecine ek katkı sağlamaktadır" dedi. (DHA

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,