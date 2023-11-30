Mardin'de Kaçak Su Kullanımına Karşı Mücadele Devam Ediyor

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 870 bin vatandaşın hakkını korumak amacıyla kaçak su kullanımını önlemek için saha çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. 10 ilçede yoğun mücadele yürüten ekipler, rutin saha kontrolleri ve ihbarlar aracılığıyla tespit edilen kaçaklara müdahale ederek ilgili yasa ve yönetmeliğe göre cezai işlem uygulayarak hukuki süreç başlatıyor. Kaçakları en aza indirmek için yapılan çalışmalarda, Beyazsu İçme Suyu isale hattından 100'lük borularla arazi sulamak ve meskenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla usulsüz hat çektikleri tespit edilen arazi sahipleri ile kişilere toplam 4 milyon 458 bin 198 lira cezai işlem uygulanarak hukuki süreç başlatıldı.

Ayrıca, Artuklu ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Artuklu-Koyunlu içmesuyu isale hattını kaçak kullananlara ise 225 bin 69 lira cezai işlem uygulanırken, kaçak su kullanımını önlemek için kent genelinde müsamaha gösterilmeden çalışmalara devam edileceği belirtildi. - MARDİN