Antalya'daki ultra lüks Mardan Palace Hotel el değiştirdi

Antalya'daki ultra lüks Mardan Palace Hotel el değiştirdi
Antalya'nın Kundu turizm bölgesindeki Mardan Palace Hotel, Titanic Hotels'tan ayrılarak Pegas Touristik'e devredildi. 2009 yılında 1,4 milyar dolara mal olan otel, 10 Ocak 2026'dan itibaren yeni işletmeciyle hizmet verecek.

ANTALYA'nın Kundu turizm bölgesinde 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, 10 yıllığına tesisi kiralayan Titanic Hotels bünyesinden ayrıldı. Mardan Palace'i önümüzdeki süreçte Pegas Touristik firmasının işleteceği öğrenildi.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, 2009'daki açılış törenine Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Bellucci gibi isimlerin katıldığı Mardan Palace Hotel, 2015 yılında alacaklarına karşılık haciz yoluyla ihaleye çıkarıldı ve Halkbank'a geçti. 2009'da 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, 2018 yılında ise Türkiye'nin önde gelen zincir otel markalarından Titanic Hotels tarafından 10 yıllığına kiralandı.

Titanic Hotels grubundan yapılan duyuruda, Mardan Palace'ın, 10 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Titanic Hotels çatısı altından ayrıldığı belirtildi. Açıklama şöyle:

"Marka değeri, yüksek hizmet standartları ve güçlü kurumsal yapısıyla Türkiye'nin önde gelen zincir otel markalarından Titanic Hotels, uzun vadeli büyüme vizyonu ve sürdürülebilir marka stratejisi doğrultusunda, gelecekteki yatırımlarına odaklanarak mevcut faaliyetlerinde bir değişikliğe gitme kararı almıştır. Grup bünyesine katılmasının ardından Titanic Hotels'in köklü operasyonel birikimi, kusursuz hizmet anlayışı ve uluslararası marka standartlarıyla resort otelciliğinde sektöre yön veren bir açılım gerçekleştiren Mardan Palace, değişen operasyonel öncelikler ve stratejik yapılanma kararları doğrultusunda 10.01.2026 tarihi itibarıyla Titanic Hotels çatısı altından ayrılmıştır."

Mardan Palace'i önümüzdeki süreçte Pegas Touristik firmasının işleteceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
