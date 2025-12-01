Maraş Çöreği, AB'de Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Maraş Çöreğinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maraş Çöreğinin Avrupa Birliği'nde tescillenen 44. coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirdi.

Bakan Kacır paylaşımında şunları kaydetti:

"Yöresel ürünlerimizin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam ediyoruz. Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz."

Avrupa Birliği'nde tescillenen coğrafi işaretli olarak yer alan ürünler ise şunlar:

"Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antep Fıstık Ezmesi, Mut Zeytinyağı, Kırkağaç Kavunu, Hatay Kaytaz Böreği, Gaziantep Lahmacunu, İpsala Pirinci, Bursa Kestane Şekeri, Yenice Ihlamur Balı, Maraş Çöreği." - ANKARA