Manyas'ta Çeltik Hasadı Başladı

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde 100 bin dekarlık alanda çeltik hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Manyas'ta, mayıs ayında ekimi yapılan çeltiklerin 120 günlük yetişme sürecinin ardından hasadına başlandı. Bölgede iri tane (baldo) ve orta dane (Osmancık) türü çeltik ekimi yapılırken, bu yıl iki türden de yüksek verim elde edildiği kaydedildi. Verimler bölgedeki üreticiyi sevindirirken, kırsal Kızık Mahallesi'ndeki çeltik üreticisi Ergün Kara, verimin geçen yıla oranla daha da artığını belirterek, "Geçen yıl iyi verim aldık dedik, ama bu yıl daha da iyi. Verimlerimiz çok güzel. İri ve orta daneli 800-900 kilogram civarında. Malımıza talep var, uzun yıllardan beri ilk kez ürünümüzü peşin satıyoruz. Maliyetler bizi üzüyor. Kazançlar iyi diyoruz ama, maliyetler de çok arttı" dedi.

'ŞU ANDA KİLOSU 42 LİRADAN SATIN ALINIYOR'

Geçen yıl 80 bin dekarda ekim yapıldığını belirten Manyas Ziraat Odası Başkanı ve çeltik üreticisi Kudret Özden, "İlçemizde çeltik hasadı başladı. Verimlerimiz çok güzel. Bazı bölgelerimizde kuraklık yüzünden çeltik üretiminde düşüklük yaşandığı için, çeltiğe olan talep arttı. Tüccar peşin veya çok kısa zamanda ödeme yapıyor. Ancak çeltikte maliyetler, özellikle tarla kiraları, ilaç ve gübre maliyetleri yüksek. Ortalama 1 dekar çeltik 22 bin lira üzerinde maliyet oluşturuyor. Gübre ve ilaç fiyatları kontrol altına alınırsa, kazancımız da artacak. Şu anda çeltiğin kilosu 42 liradan satın alınıyor, ancak taban fiyatı açıklanmadı. Biz üreticiler 45-50 lira bandında bir fiyat bekliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir),