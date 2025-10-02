Haberler

Manyas'ta Ayçiçeği Hasadı Sona Erdi

Manyas'ta Ayçiçeği Hasadı Sona Erdi
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, eylül başında başlayan ayçiçeği hasadı ile Yağlı Tohumlar Kooperatifi alımlarını tamamladı. Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı, kuraklık nedeniyle verimlerin düşük kaldığını belirtirken, ürün fiyatları ve alımlarla ilgili bilgilere yer verdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde eylül ayı başında başlayan ayçiçeği hasadı ile Yağlı Tohumlar Kooperatifi tarafından yürütülen alımlar sona erdi.

Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl ilçede 16 bin dönüm ekim yapıldığını, kurak geçen mevsim nedeniyle verimlerin düşük kaldığını belirtti. Kalpakçı, "Açıkladığımız fiyat ve yağ oranlarındaki artış üreticimizin tesellisi oldu. Rekolte beyannamesi veren 310 ortağımızdan 2 bin 200 ton ürün alımı gerçekleştirdik. Yeni ekim dönemi için ayni ve nakdi kredi çalışmalarına başlanıldı. Fenni yem, küspe ve gübre gibi girdilerde Eylül 2026 vadeli kampanyalı satışlarımız sürüyor. Kooperatifine güvenerek ürünlerini teslim eden tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kooperatif, ayçiçeğinde 44 yağ oranı için avans fiyatını 28 Türk lirası, kesin alım fiyatını ise 33 Türk lirası olarak açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
