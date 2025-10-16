Manisa TSO'dan KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası KOSGEB Manisa İl Müdürlüğü tarafından "Kapasite Geliştirme Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ev sahipliğinde, KOSGEB Manisa İl Müdürlüğü tarafından "Kapasite Geliştirme Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantı, KOBİ'lerin verimliliğini, üretim kapasitelerini ve kurumsal dayanıklılıklarını artırarak ulusal ve uluslararası pazarlarda daha etkin rol almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. KOSGEB yetkilileri, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye yönelik destek programları hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Manisa TSO Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya çok sayıda üye firma temsilcisi katılım sağladı. Toplantıda, KOSGEB'in 2025-3. Dönem Kapasite Geliştirme Destek Programı hakkında başvuru şartları, destek kapsamı ve değerlendirme süreçleri aktarıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nı toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kerey temsil etti. - MANİSA