Manisa Tarım ve Orman Müdürü Karayılan'dan Sarıgöl Ziyareti

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, ilçe ziyaretleri kapsamında Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve kurum personeliyle bir araya gelindi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, ilçe ziyaretleri kapsamında Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Karayılan, kurum personeliyle de bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Karayılan'a İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Ali Gök ile şube müdürleri eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
