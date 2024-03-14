Üye Girişi
Haberler

Manisa Sarıgöl'de Zeytin Yetiştirme Kursu Açıldı

Güncelleme:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde halk eğitimi merkezi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından 'Zeytin yetiştirme, zararlı hastalıklardan koruma, bilinçli sulama ve budama kursu' açıldı. Kursa 16 kursiyer katıldı ve sertifika almaya hak kazanacak.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde halk eğitimi merkezi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından "Zeytin yetiştirme, zararlı hastalıklardan koruma, bilinçli sulama ve budama kursu" açıldı.

Afşar Mahallesi'nde açılan kursa 16 kursiyer katılırken, kursiyerler teorik ve uygulama eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanacak. Uygulamalı eğitim, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar tarafından verildi. 16 kursiyerin 72 saat süreli olarak devam eden zeytincilik kursu sonunda kursiyerlere belgelerinin verileceğini ifade eden Sarıgöl ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Afşar Mahallesi'nde açtığımız zeytincilik kursunda kursiyerlerimize zeytin budama yöntemleri uygulamalı olarak verilmeye başlandı. Kurs sonunda da kursiyerlerimize sertifikaları verilecek. Son yıllarda ilçemizde üzümden sonra zeytincilik önemli ürünler arasına girdi. Kursiyerlerimiz kurs boyunca zeytin de görülen hastalıklar ve mücadele edilmesi. Planlı sulama yöntemleri ve zeytin budama teknikleri konusunda bilgi verilmektedir. "dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Halk Eğitimi Merkezi Sarıgöl Manisa Zeytin Tarım Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Selahi Arslan kimdir? Zafer Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Selahi Arslan kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İlker Kılıç kimdir? Memleket Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı İlker Kılıç kaç yaşında, nereli? Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli? Yasin Solak kimdir? Zafer Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Yasin Solak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title