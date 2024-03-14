Manisa Sarıgöl'de Zeytin Yetiştirme Kursu Açıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde halk eğitimi merkezi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından "Zeytin yetiştirme, zararlı hastalıklardan koruma, bilinçli sulama ve budama kursu" açıldı.

Afşar Mahallesi'nde açılan kursa 16 kursiyer katılırken, kursiyerler teorik ve uygulama eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanacak. Uygulamalı eğitim, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar tarafından verildi. 16 kursiyerin 72 saat süreli olarak devam eden zeytincilik kursu sonunda kursiyerlere belgelerinin verileceğini ifade eden Sarıgöl ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Afşar Mahallesi'nde açtığımız zeytincilik kursunda kursiyerlerimize zeytin budama yöntemleri uygulamalı olarak verilmeye başlandı. Kurs sonunda da kursiyerlerimize sertifikaları verilecek. Son yıllarda ilçemizde üzümden sonra zeytincilik önemli ürünler arasına girdi. Kursiyerlerimiz kurs boyunca zeytin de görülen hastalıklar ve mücadele edilmesi. Planlı sulama yöntemleri ve zeytin budama teknikleri konusunda bilgi verilmektedir. "dedi. - MANİSA