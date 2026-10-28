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Manisa Sarıgöl'de Zeliha Hasırcı'nın 1 metre 60 kiloluk kabağından reçel yapılacak

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Manisa Sarıgöl'de Zeliha Hasırcı'nın 1 metre 60 kiloluk kabağından reçel yapılacak
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Zeliha Hasırcı'nın bağ kenarına ektiği kabak çekirdeğinden yetişen 1 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığındaki dev kabak dikkat çekti. Hasırcı, kabağı reçel yaparak değerlendireceğini, kalanını komşularına dağıtacağını söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağ kenarına ekilen kabak çekirdeğinden yetişen 1 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığındaki dev kabak, görenlerin dikkatini çekti. Kabağı yetiştiren Zeliha Hasırcı, dev kabağı reçel yaparak değerlendireceğini söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen 1 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığındaki dev kabak, görenleri hayrete düşürdü.

Sarıgöl'de yaşayan Zeliha Hasırcı, geçen yıl Denizli'de yaşayan bir tanıdığının verdiği kabak çekirdeklerini bağının kenarına ekti. Ektiği çekirdeklerden yetişen kabaklar arasında bir tanesi, büyüklüğüyle diğerlerinden ayrıldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğa ve 60 kilogram ağırlığa ulaşan kabağı kopararak evine götüren Hasırcı, komşularının da kabağın büyüklüğüne şaşırdığını belirtti.

Dev kabaktan reçel yapacak

Dev kabağı reçel yaparak değerlendireceğini ifade eden Zeliha Hasırcı, "Bu yıl bağımızın kenarına Denizli'den bir tanıdığımızın verdiği kabak çekirdeklerini ektim. Kabaklardan biri 1 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığında oldu. Gerçekten çok büyük, ben de hayret ettim. Koparıp evimize getirdim. Komşular bile şaşırdı. Kabağın güzel reçeli oluyor. Evimin ihtiyacı kadarını ayırdıktan sonra kalanını komşularıma dağıtacağım" dedi.

Kabak reçelinin yapılışını da anlatan Hasırcı, kabağı şeker büyüklüğünde doğradıktan sonra üzerine toz şeker ekleyerek akşamdan sabaha kadar beklettiğini, ardından kendi suyuyla pişirdiğini söyledi. Soğuduktan sonra kavanozlara koyduğu reçeli kış aylarında tükettiğini belirten Hasırcı, kabaktan ayrıca gözleme ve köfte de yaptığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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