Manisa Sarıgöl'de üzüm üreticileri düşük fiyat nedeniyle pekmez üretimine yöneldi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm fiyatlarının beklentilerin altında kalması ve üretim maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle üreticiler, bağlarında kalan üzümleri pekmez yaparak değerlendirmeye başladı. Geçmiş yıllara göre pekmez üretiminde artış yaşanan ilçede, komşular bir araya gelerek kazanları kuruyor.

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl Ovası'nda 2026 yılı üzüm hasadı devam ederken, piyasadaki düşük fiyatlar üreticileri alternatif değerlendirme yollarına yöneltti. Özellikle örtü altında bekletilen üzümlerini beklediği fiyattan satamayan üreticiler, ürünlerini evlerinde pekmeze dönüştürmeye başladı.

Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan üreticilerden Şefik Kocaağa, bu yıl üreticiler açısından zor bir sezon geçirildiğini belirterek, "Bu yıl gerçekten üreticiler yönünden zor bir yıl oldu. Ovada çok sayıda üzüm dalında kaldı. Fiyatlar düşük, buna karşılık maliyetlerimiz çok yüksek. Kasım ayının ortalarına gelmemize rağmen üzümlerimiz bağlarda umutla bekliyor. Ancak zirai don da üzüm salkımlarını etkiliyor. Biz de komşularımızla bir araya gelerek evlerimizde şifa kaynağı olan pekmez yapıyoruz. Komşum Telat Çelik ile birlikte kazanları kurduk ve 75 kelter üzümden pekmez yaptık. Yapabildiğimiz kadar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kışlık pekmez kazanları kaynıyor

Üzüm pekmezi, içerdiği mineral ve vitaminler nedeniyle özellikle kış aylarında tercih edilen geleneksel besinler arasında yer alıyor. Enerji kaynağı olarak tüketilen pekmez, ayrıca hamur işlerinde ve çeşitli tatlıların yapımında da kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı