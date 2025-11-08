Haberler

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti
Güncelleme:
Ege'nin yüksek rakımlı Demirci ilçesinde bir çiftçi, soğanından safran bitkisi yetiştirmeyi başardı. İlk yıl 150 gram safran elde eden üretici, gelecek yıl 1 dönüm arazide ticari üretim yapmayı planlıyor.

  • Manisa Demirci ilçesinde bir çiftçi ilk kez safran yetiştirdi.
  • Çiftçi ilk hasadında 150 gram safran elde etti.
  • Çiftçi gelecek yıl 1 dönüm arazide safran üretimini planlıyor.

Ege'nin yüksek rakımlı ilçesi Manisa Demirci'de bir çiftçi, bölgede ilk kez safran yetiştirmeyi başardı. Çiçek tepecikleri hem baharat hem de gıda boyası olarak kullanılan ve "kırmızı altın" olarak bilinen safran bitkisi, ilçede ilk defa ürün verdi.

TARLASINDA 150 GRAM SAFRAN ELDE ETTİ

Demirci'nin Simav karayolu üzerindeki tarlasında deneme ekimi yapan Şerif Artuç, temin ettiği safran soğanlarını eylül ayında toprakla buluşturdu. Kasım ayında çiçek açan bitkiden ilk hasadını alan Artuç, yaklaşık 150 gram ürün elde etti.

"GELECEK YIL 1 DÖNÜMDE ÜRETİM YAPACAĞIM"

Safran yetiştirmenin zahmetli ancak keyifli olduğunu söyleyen Artuç, "Demirci'de yetişmeyen bir bitkiyi yetiştirmek istedim. Sadece hayvan gübresi ve sulama yaptım. Kasım başında çiçek vermeye başladı. Hedefim gelecek yıl 1 dönüm arazide safran üretip ticaretini yapmak" dedi.

Manisa'nın Demirci İlçesinde İlk Safran Üretimi Gerçekleşti

Demirci'nin iklim ve toprak yapısının safran üretimine uygun olduğu belirtilirken, Artuç'un denemesi ilçede alternatif tarım için umut oldu.

