Manisa'nın 39 Firması İSO 500 Listesine Girdi

Manisa'nın 39 Firması İSO 500 Listesine Girdi
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İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2024 yılı Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Manisa'dan 39 firma yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'nın sanayi devleri arasında yer almasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından ülkemizin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 39 firma yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, listeye yer alan firmaları tebrik ederek, "Manisa'mız 39 firma ile sanayi devleri arasında yer alarak iş dünyasının cazibe merkezi olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1993 yılından bu yana her yıl yapılan ülkemizin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan veriler göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 39 firma yer aldı.

İSO 500 listesinde yer alan 39 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 11 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehir ve ilçelerimizde olan 28 firmamızla birlikte devler liginde Manisa'dan 39 firmamız yer aldı." dedi.

Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek şehrimizin gururu olamaya devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "39 firmamız ile sanayi devleri arasında yer almaktayız. Manisalı firmalarımız gelişmiş endüstrileri, organize sanayi bölgeleri, çevreci ve güçlü sanayi alt yapıları ile Manisa'mızın cazibe merkezi olması yolunda özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Manisa'mız, iş dünyamızın gayreti ile gelişmiş sanayi üretimi ve dünya ile rekabet eden sektörleri ile küresel çapta adından söz ettiren bir şehir olup sanayinin ve tarımın başkenti konumundadır. Açılanan veriler şehrimizin güçlü sanayi altyapısı, küresel ticaret ağı, geniş tarım arazileri ve yeşil dönüşüm hamleleri ile ekonomik yapısının sağlam temellere dayandığını bir kez daha göstermiştir. Sanayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam ediyor. 2024 yılı Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği İSO ilk 500 listesinde yer alarak, şehrimizi ve ülkemizi gururlandıran 39 firmamıza teşekkür ediyor, sanayimizin üretim gücünü, istihdama katkısını ve ihracattaki başarısını bir kez daha kanıtlayan firmalarımızla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz. İlerleyen dönemlerde Manisa'mızın daha fazla firma ile listede yer alacağına inanıyoruz." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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