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Manisa haber: Sarıgöl'ün örtülü üzüm bağlarında inceleme

Ekonomi Haberleri

Manisa haber: Sarıgöl'ün örtülü üzüm bağlarında inceleme

Gelen Manisa haberlerine göre Sarıgöl'ün dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında çeşitli illerden, kuruluşlardan ve çeşitli üniversitelerden gelen araştırmacılar örtülü bağcılık hakkında üzüm bağlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sarıgöl'ün dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında çeşitli illerden, kuruluşlardan ve çeşitli üniversitelerden gelen araştırmacılar örtülü bağcılık hakkında üzüm bağlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen "10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu" çerçevesinde 29 farklı il, 14 farklı Araştırma Kurumu ve 27 farklı üniversiteden gelen katılımcılar Sarıgöl'ün Emcelli ve Bağlıca mahallelerinde örtüaltı üzüm yetiştiriciliğini yerinde inceledi. Katılımcılara Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ve teknik personeller eşlik ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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