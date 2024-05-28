Üye Girişi
Haberler

Manisa Demirci Halıları Çin'de Sergilendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen el dokuma halıları, Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Domotex asia/Chinafloor fuarında sergilendi. Firma sahibi İbrahim Akarsu, geleneksel Türk motifleri ile dokunan halıların Uzak Doğu'da kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.

Halı dokumacılığında önemli yere sahip Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen el dokuma halıları, Çin'in Şangay kentinde düzenlenen ve zemin kaplamaları alanında dünyanın önemli fuarları arasında gösterilen Domotex asia/Chinafloor'da yerini aldı.

Fuara katılan Demircili halı firması, 30 Mayıs'ta sona erecek fuarda 3 gün boyunca Demirci'nin ev ve saray tipi halılarını tanıtacak.

Halı firmasının sahibi İbrahim Akarsu, AA muhabirine Selçuklu, fuarda Osmanlı ve geleneksel Türk motifleri ile dokunan 83 halılarının yer aldığını belirtti.

Akarsu, geleneksel Türk motifleri ile hazırladıkları halılarla Çin'deki fuara ilk kez katıldıklarını ifade ederek, "Amacımız Selçuklu, Osmanlı ve Türk motiflerinden dokunan halıların Uzak Doğu'da kullanılmasıdır. El dokuma halılara fuara katılanların ilgisi yoğun. Halıları uzun süre inceleyip nasıl dokunduğu hakkında bilgi alıyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Uzak Doğu Domotex Demirci Manisa Ekonomi Güncel Haberler

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title