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Manisa'da Zirai Don Olayı Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Manisa'da Zirai Don Olayı Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
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Manisa'nın Selendi ilçesinde 10-12 Nisan tarihlerinde meydana gelen zirai don olayının ardından tarım ağaçlarında zarar tespiti için çalışmalar başladı. Selendi Kaymakamlığı'nın koordinesindeki incelemelerde badem, ceviz ve kiraz ağaçlarındaki hasar belirlenecek.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşanan zirai don olayının ardından hasar tespit çalışmaları başladı.

İlçede 10-12 Nisan günlerinde yaşanan özelikle de badem, ceviz ve kiraz ağaçlarının etkilendiği zirai don olayının ardından yaşanan zararı tespit çalışmaları başladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli sahada yerinde incelemelerde bulundu.

Manisa'nın en uzak ilçesi konumundaki Selendi ilçesi ekonomik olarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yüzlerce üreticiyi etkileyen don olayına karşı Selendi Kaymakamlığı koordinesinde başlayan çalışmalarda zararlar tespit edilecek. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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