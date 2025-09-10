Haberler

Manisa'da Zeytin Rekolte Tespit Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Manisa'da 2025-2026 zeytin üretim sezonu için rekolte tespit çalışmaları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve paydaş kurumların temsilcileriyle başlatıldı. Bu çalışmalar, üretim tahmini yaparak sektöre yön vermek açısından önem taşıyor.

Zeytin üretiminde Türkiye'nin öncü illerinden biri olan Manisa'da, 17 ilçedeki zeytin bahçelerinde 2025-2026 üretim sezonu rekolte tespit çalışmaları Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile paydaş kurumların temsilcileriyle birlikte başlatıldı.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile komisyonda yer alan paydaş kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar; üretimi önceden tahmin ederek sektöre yön vermek, üreticilerin ve ülke ekonomisi için yol haritası oluşturmak açısından büyük önem taşıdığı bildirildi.

Rekolte tahmininin yalnızca bir sayı olmadığını kaydeden yetkililer üreticinin geleceğinin, Türkiye tarımının stratejisi olduğuna işaret etti. Rekolte tahmin çalışmalarının bilgiye dayalı, şeffaf ve bilimsel yöntemlerle yürütülen bir süreç olduğunu, zeytinin değerini bilmek, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için atılmış önemli bir adım olduğunu kaydeden yetkililer, tüm üreticilere bereketli ve verimli bir üretim sezonu diledi.

Türkiye'de en çok meyve veren zeytin ağacı sayısı bakımından 24 milyon 982 bini aşkın ağaç sayısıyla Manisa ilk sırada bulunuyor. Geçtiğimiz sezon en çok yemeklik yani sofralık zeytin üretimi yapılan il 212 bin tonla Manisa olurken, Manisa geçtiğimiz sezon ürettiği 623 bin 493 ton zeytinle yine ilk sırada yer almıştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
