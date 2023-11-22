Manisa'da Üzüm Hasadı Tamamlandı, Zeytin Hasadı Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadını tamamlayan çiftçiler zeytin hasadına başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üreticiler 2023 yılının zeytinlerini toplamaya başladı. Zeytin üreticileri yaz aylarında El Nino sıcakları ve Akdeniz sineğinin etkisiyle bu yıl zeytin rekoltesinin düşük olmasından dertli.

Akdeniz sineğinin ve aşırı sıcaklık nedeniyle verim kaybının olduğunu ifade eden zeytin üreticisi Emcelli Mahallesinden Süleyman Hasırcı, "Bu yıl üzüm de mildiyö hastalığı belimizi büktü verim az oldu. Bu kez de zeytinde kuraklık ve Akdeniz sineği verimi azalttı. Yeni ürün zeytinlerimizi topluyoruz. Zeytinyağı çıkartacağız. Yemeklik kış için de zeytin bastıracağız." diyerek hasadın aralık ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi. - MANİSA