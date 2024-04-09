Manisa'da Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında sorgum tohumu dağıtımı devam ediyor

Manisa'da Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında yüzde 75 hibe destekli 3 bin 100 kilogram sorgum tohumu çiftçilere verilmeye devam ediliyor. Proje ile hem tarım alanlarının etkin kullanılması hem de hayvan yemi üretimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Manisa'nın Salihli, Gördes, Demirci, Kula, Alaşehir, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerindeki üreticilere yüzde 75 hibe destekli 3 bin 100 kilo sorgum tohumu dağıtımı yapıldı.

Yüzde 75 hibeli tohumlar hakkında bilgiler veren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk "Son yıllarda yağışların azalması, yeraltı su kaynaklarının azalarak daha derinlerde çıkarılması ve bütün dünyada meydana gelen kuraklık stresi gibi faktörler, alternatif bitkiler kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bakanlığımız fazla su tüketimi olan bitkilerin yerine daha az su tüketimi olan veya kurağa dayanıklı bitkiler üzerinde çalışmalara başlamıştır. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında silajlık mısıra alternatif silajlık sorgum çeşitleri kullanılması düşünülmüştür. İlimizde Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi hazırlanmıştır. Toplam 9 ilçemizde, yüzde 75 devlet hibeli, yüzde 25 çiftçi katkılı 3 bin 100 kilogram sorgum tohumları dağıtılmaya başlandı. Çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Tohum dağıtım programına Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Ali Gök, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Süreyya Atmaca ile projeden yararlanan üreticiler katıldı. - MANİSA