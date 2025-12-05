Haberler

Sarıgöl'de üzüm hasadı devam ediyor

Sarıgöl'de üzüm hasadı devam ediyor
Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda Sultaniye üzüm hasadında sona gelindi. Hasat süreci Temmuz ayında başladı ve Aralık ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. Üreticiler, iç piyasada fiyatların kalitesine göre 25-35 lira arasında değiştiğini belirtiyor.

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl Ovası'nda üzüm hasadında sona yaklaşıldı.

Temmuz ayında erkence üzüm çeşitleriyle başlayan hasat süreci, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzümlerin kesimleriyle aralıksız devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında sürdürülen kesimler, örtü altındaki bağlarda sararan yapraklar arasından toplanarak taze şekilde pazarlara ulaştırılıyor. Hasadın Aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Sarıgöl'ün Baharlar Mahallesi'nden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, üzüm miktarının azaldığını belirterek, "Şu an bağlarda üzüm azaldı. İhracat yok gibi denilebilir. İç piyasada mahallenin içinde 40-50 liradan satılıyor. İç piyasaya yönelik fiyatlar ise kalitesine göre 25-35 lira arasında değişiyor. Yağışlar başlamadığı için kesimler hız kazandı." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
