Manisa'ya AB'den 60 milyon TL hibe desteği

Manisa'ya AB'den 60 milyon TL hibe desteği
Güncelleme:
Manisa'nın Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı ve Selendi ilçeleri için hazırlanan 4 proje, toplam 60 milyon TL'lik AB hibe desteği almaya hak kazandı. Projeler, kırsal yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

LEADER Programı kapsamında Manisa'nın Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı ve Selendi ilçeleri için hazırlanan 4 projesinin de kabul edildiği ve toplam 60 milyon TL'lik AB hibesi almaya hak kazandığı açıklandı.

LEADER Programı kapsamında Manisa'da Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı ve Selendi ilçeleri için hazırlanan 4 projenin de kabul edilmesiyle birlikte 4 ilçe toplam 60 milyon TL'lik AB kaynaklı hibe desteği almaya hak kazandı. Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen proje kapsamında, ilçe toplantılarında belirlenen hedefler doğrultusunda Manisa Yatırım Destek Ofisi uzmanları tarafından yerel kalkınma stratejileri hazırlandı.

AB tarafından fonlanan "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı Tedbiri" çerçevesinde yapılan müracaatlar başarıyla sonuçlandırılırken, destekle ilçelerde iktisadi ve beşeri kapasitenin artırılması, yenilikçi projeler, güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir kalkınma fırsatlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Valilik yetkilileri, Tarım ve Orman Bakanlığı'na katkıları için teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
