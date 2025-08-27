Manisa'da Kurutmalık Domates Üretimi Artıyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde yaz aylarının vazgeçilmez geçim kaynaklarından biri olan kurutmalık domates mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Tarlalardan toplanan domatesler geniş alanlara serilerek güneş altında kurutulurken, kırmızıya bürünen ova görsel şölen oluşturuyor.

Bölgede üreticiler, domateslerin bozulmasını önlemek ve kuruma süresini kısaltmak için ürünlerin üzerine tuz serperken, kurutulan domatesler hem iç pazarda hem de başta Avrupa olmak üzere 34 ülkeye ihraç ediliyor. Özellikle İtalya, Almanya, Fransa ve Amerika'nın en çok talep gösterdiği kurutulmuş domatesler, pizza ve sos yapımında tercih edilen katma değerli bir ürün olarak öne çıkıyor. Kurutmalık domates üretimi her geçen yıl artarak devam ettiği öğrenildi.

Kilogram fiyatı 110-120 TL

Çiftçiler, 2025 sezonunda fiyatların kilogram başına 110 ila 120 TL arasında değiştiğini belirterek, kurutmalık domatesin taze ürüne göre daha kazançlı olduğunu ifade etti.

"Hava şartları iyi, rekolte yüksek"

Üreticiler, bu yıl hava şartlarının uygun gitmesiyle hem ürün kalitesinin hem de rekoltenin yüksek olduğunu dile getirdi. Çiftçiler, devlet desteğinin artırılması ve ihracat pazarlarının genişletilmesi çağrısında bulunurken, kurutma işlemi için yüksek sıcaklık ve düşük nemin verim açısından avantaj sağladığını da ifade etti. - MANİSA