Manisa'da Kendiliğinden Yetişen Çaşır Otu Hasadı Başladı

Kendiliğinden yetişen çaşır otu yok satıyor

Manisa'nın dağlarında kendiliğinden yetişen şifa kaynağı bitkinin hasadına başlandı

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinin 1200 rakımlı dağlarında doğada kendiliğinden yetişen çaşır otunun hasadına başlandı.

Nisan ayında 1200 rakımlı zirvelerde bulunan ormanlarda yetişen çaşır otu yöre sakinleri tarafından toplanarak bağı 30 liradan satılıyor. Sindirim ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini bilinen çaşır otu yemeklerde de tercih ediliyor.

Turşusunun da yapıldığı çaşır otu toplamak için hiç ulaşım aracının çıkamadığı dağlara yürüyerek giden Hoşçalar Mahallesinden Nurullah Yanar da sabahın erken saatlerinde doğada kendiliğinden yetişen çaşır otlarını topluyor. Yanar 1200 rakımlı Gelin Uçtu Tepesi ve Başaalan mevkilerinden topladığı çaşır otlarını ilçeye getirerek sokak sokak dolaşarak satıyor. Demircili vatandaşlar çaşır otuna büyük rağbet göstererek satın alıyorlar.

Çiftçi Nurullah Yanar yaptığı açıklamada, "Çaşır otları nisan ayının 10'unda çıkmaya başlar Mayıs ayı sonuna kadar devam eder. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Hiçbir şekilde gübre ilaç yok. Salatada, pilavda ve çeşitli yemeklerde kullanılır. Çoğu kimsede turşu yapmak için alıyor. Mide ve sindirim rahatsızlığı olanlarda bunu çiğ olarak tüketirse şifa oluyor. Toplaması oldukça zor oluyor. Ben her yıl Nisan ve Mayıs ayında zirvelerden topladığım çaşır otlarını satarak para kazanıyorum" dedi.