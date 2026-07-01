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Meşhur Kemerdamları domatesinde hasat başladı

Meşhur Kemerdamları domatesinde hasat başladı
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'nde lezzeti ve kalitesiyle ünlü domateslerin hasadına başlandı. Üreticiler tarlalardan topladıkları domatesleri kasalara yerleştirip toptancı haline gönderiyor.

Sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan ve Türkiye'nin en kaliteli domateslerinin yetiştirildiği Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'nde hasat heyecanı başladı.

Lezzeti ve kalitesiyle bölge genelinde ün kazanan Kemerdamları domatesinde üreticiler, tarlalardan ürünleri tek tek toplayarak kasalara yerleştiriyor. Özenle hazırlanan domatesler daha sonra traktör römorklarına yüklenerek Salihli'deki toptancı haline gönderiliyor ve pazar ile manav tezgahlarında yerini almak üzere dağıtıma çıkıyor.

Kemerdamları domatesinin tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, yerli ürünün hasadının başladığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın dört gözle beklediği Kemerdamları domatesini artık Salihli'de pazar tezgahlarında bulmak mümkün. Yerli domates hasadına bismillah diyerek başladık" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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