Manisa'da İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleriyle 8 Bin 195 Kişi İşe Yerleştirildi

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında Nisan-Temmuz dönemi itibariyle iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde 35 bin 712 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiği, 5 bin 385 işyeri ziyareti gerçekleştirilerek kamu ve özel sektörde toplam 8 bin 195 kişinin işe yerleştirildiği kaydedildi.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında Nisan-Temmuz dönemi itibariyle iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde 35 bin 712 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiği, 5 bin 385 işyeri ziyareti gerçekleştirilerek kamu ve özel sektörde toplam 8 bin 195 kişinin işe yerleştirildiği kaydedildi.

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıda Nisan 2023 İİMEK toplantısında alınan kararlar değerlendirilerek Nisan-Haziran 2023 dönemi Denetim Kurulu Raporları ile Denetim Kurulu üye değişikliği hakkında Kurula bilgi verildi. Toplantı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Burak Engin'in kurumun 2023 yılı Nisan-Temmuz dönemi faaliyetleri hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgi vermesi ile devam etti.

Buna göre 2023 yılı Nisan-Temmuz dönemi itibariyle iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde 35 bin 712 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiği, 5 bin 385 işyeri ziyareti gerçekleştirilerek kamu ve özel sektörde toplam 8 bin 195 kişinin işe yerleştirildiği kaydedildi. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise iş kulübü iş ve meslek danışmanları tarafından 22 grupta 292 kişiye özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında eğitimler düzenlendiği, meslek danışmanlığı faaliyetleri çerçevesinde 43 Eğitim Kurumunun ziyaret edilerek 6 bin 401 kişiye eğitim verildiği ifade edildi.

Ayrıca aktif ve pasif iş gücü hizmetleri çerçevesinde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Toplum Yararına Programlar çerçevesinde açılan 19 adet programa 964 kişinin katıldığı, İşsizlik ödeneğinden ise 4 bin 702 kişi yararlandığı belirtildi.

Daha sonra Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici tarafından Mesleki Eğilim Politikaları gündemi çerçevesinde sunum yapılarak 2023 yılı ilk 3 üç aylık faaliyetler, çeşitli eğitim kurumlarına ve eğitim programlarına dönük süreçler, yapılan iş ve işlemlere ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı eğitim ve istihdam ilişkisi bağlamında mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin daha nitelikli yetiştirilmesi ve mezuniyet sonrası kendi alanlarında istihdama katılmaları ile ilgili hususlarda bilgi alışverişinde bulunulması ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Erhan Günay, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Burak Engin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MANİSA