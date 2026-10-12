Manisa'da emekli öğretmenin 5 dekarlık bahçesine ektiği bal kabağı 30 kiloyu aştı

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Manisa'da emekli öğretmen Doğan Türker'in bahar aylarında 5 dekarlık bahçesine ektiği bal kabakları devasa boyutlara ulaştı. Bir tanesinin ağırlığı 30 kiloyu aşan kabakları toplayan Türker, ürünlerini kışın tatlı yapımında kullanmayı ve komşularıyla paylaşmayı planlıyor.

Emekli öğretmen Doğan Türker, bu yıl ilk kez bal kabağı ektiği bahçesinde yüzünü güldüren bir hasat yaptı. Bahar aylarında 5 dekarlık arazisine diktiği bal kabakları büyüyerek dikkat çekici boyutlara ulaştı. Topladığı kabakları taksisinin bagajına yükleyerek evine götüren Türker, ürünlerini kış aylarında değerlendirecek.

Bu yıl ilk kez bal kabağı yetiştirdiğini belirten Doğan Türker, "Bu yıl ilk kez bal kabağı ekimi yaptım. Bir tanesi 30 kilodan fazla" dedi. Türker, kabaklardan kışın tatlı yapacaklarını ve komşularına da ikram edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı