Jeotermal seracılıkta Manisa atağa geçti

Manisa Valiliği, Salihli'de kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nin tüzel kişilik kazandığını açıkladı. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek dev yatırımın 3 bin 500 kişiye istihdam sağlaması, yılda 96 bin tona kadar yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleştirmesi ve ekonomiye 3 milyar TL'ye varan katkı sunması hedefleniyor.

Manisa'da tarım ile jeotermal enerjiyi buluşturacak dev yatırımda önemli bir eşik daha aşıldı. Manisa Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) 29 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tüzel kişilik kazandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda kurulacak organize tarım bölgesinde yüksek teknolojili jeotermal seraların yer alacağı belirtildi. Projenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, yatırım sayesinde yıllık 80 bin ila 96 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi yapılmasının planlandığı, üretimin hem iç pazara hem de ihracata önemli katkılar sunmasının beklendiği kaydedildi.

Projenin yıllık 2,5 ila 3 milyar lira ekonomik katkı sağlamasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Manisa'nın jeotermal seracılık alanında Türkiye'nin öncü üretim merkezlerinden biri haline gelmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Manisa Valiliği açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Organize Tarım Bölgesi'nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu önemli yatırımın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı