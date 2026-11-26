Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manisa'da büyükbaş hayvanların doğumdan kesime kadar tüm yaşam döngüsünün takip edilmesini sağlayacak Elektronik Küpe ve Kimliklendirme Sistemi (GEKİS) uygulaması başladı. Yeni sistemle hayvan hastalıklarına erken müdahale edilmesi, gıda güvenliğinin artırılması ve hayvancılıkta izlenebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesini ziyaret ederek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Küpe ve Kimliklendirme Sistemi (GEKİS) kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İşletmede gerçekleştirilen elektronik küpeleme uygulamalarını takip eden Karayılan, veteriner hekimlerin çalışmalarına eşlik ederek sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı.

GEKİS'in hayvancılık sektörüne sağlayacağı katkılara dikkat çeken Karayılan, sistem sayesinde büyükbaş hayvanların doğumdan kesime kadar tüm yaşam döngüsünün uçtan uca izlenebilir hale geleceğini belirtti.

Sistemin gıda güvenliğini güçlendireceğini ve hayvan hastalıklarına karşı erken uyarı ile hızlı müdahale imkanı sağlayacağını ifade eden Karayılan, kesimhane tespit sistemleri, yol kontrol ve sevk uygulamaları, küpe üretim ve kayıt sistemleri ile el terminallerinin entegre şekilde çalışacağını kaydetti.

Sahadan merkeze kadar bütün süreçlerin anlık ve güvenilir şekilde takip edilebileceğini vurgulayan Karayılan, "GEKİS, yalnızca bir teknoloji yatırımı değil; aynı zamanda ulusal gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve sürdürülebilir tarım politikaları açısından stratejik bir dönüşüm projesi niteliği taşımaktadır" dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hayvan sağlığının korunması, hayvansal üretimde kayıt ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi, güvenilir gıda arzının sağlanması ve üreticilerin yeni teknolojilere uyumunun desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı