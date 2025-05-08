Manisa'da Bağlarda Unlubite ile Mücadele İçin Feromon Tuzakları Dağıtıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda büyük zarara yol açan unlubite (Planococcus ficus) karşı biyoteknik mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzakları dağıtıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sarıgöl Bölgesinde Bağlarda Unlubit (Planococcus ficus) ile Biyoteknik Mücadele Projesi" çerçevesinde toplam 600 dekar alanda biyoteknik uygulama başlatıldı. Proje kapsamında 18 bin adet feromon tuzağı üreticilere teslim edildi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Bağ alanlarında unlubit zararlısına karşı biyoteknik mücadele yöntemlerini devreye aldık. Bu sayede kimyasal kullanımını azaltarak daha sürdürülebilir ve çevreci bir üretim hedefliyoruz." dedi.

Feromon tuzaklarının dağıtımı için düzenlenen programa yüklenici firma yetkilileri, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, konu sorumlusu teknik personeller ile çok sayıda üretici katıldı. - MANİSA