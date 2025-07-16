Manisa'da Bağ Üreticilerine Kritik İlaçlama Uyarısı

Manisa'da Bağ Üreticilerine Kritik İlaçlama Uyarısı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağ üreticilerine bağ salkım güvesi ve unlu bit ile mücadele konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Üreticilerin 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilaçlama yapmaları gerektiği belirtildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bağ üreticilerine yönelik önemli bir uyarı geldi. Uyarıda bağ salkım güvesinin 3. nesil larvalarına karşı ilaçlama yapılması gerektiği vurgulandı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bağlarda ciddi zarara yol açan bağ salkım güvesi ile etkin mücadele için üreticilerin 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında ruhsatlı bir larva etkili bitki koruma ürünü ile ilaçlama yapması gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer, özellikle erkenci bölgelerde bulunan bağlarda ilaçlamanın zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Öte yandan, bağlarda yaygın olarak görülen bir diğer zararlı olan unlu bit konusunda da üreticiler uyarıldı. Açıklamada, "Unlu bitin sorun olduğu bağlarda mücadeleye gecikmeden başlanmalıdır" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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