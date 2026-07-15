Tarımda yeni dönem yakından takip ediliyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Sarıgöl'de bitki koruma ürünleri bayilerini ziyaret ederek B-Reçete Sistemi'nin sahadaki uygulamalarını yerinde inceledi. Ziyaretlerde sistemin işleyişi değerlendirilirken, bayi temsilcilerinin görüş ve önerileri de alındı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli ve Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ile birlikte Sarıgöl ilçesinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayilerini ziyaret etti.

1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya alınan B-Reçete Sistemi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, uygulamanın sahadaki işleyişi yerinde değerlendirildi. Bayilerle yapılan görüşmelerde sistemin uygulanma sürecine ilişkin görüş ve öneriler dinlenirken, karşılaşılan durumlar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerde, B-Reçete Sistemi'nin üreticilere daha etkin, güvenilir ve izlenebilir bir hizmet sunmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken, uygulamanın sahadaki etkinliğinin artırılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, B-Reçete uygulamasının il genelinde etkin ve sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili tüm paydaşlarla iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı