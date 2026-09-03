Haberler

Manisa'da 2026 Zeytin ve Zeytinyağı Rekolte Çalışmaları Başladı

Manisa'da 2026 Zeytin ve Zeytinyağı Rekolte Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini için saha çalışmaları başladı. 17 ilçede yürütülecek incelemelerde ağaç başına verim, sofralık ve yağlık ürün miktarı ile iklim ve hastalık etkileri değerlendiriliyor. Elde edilen veriler, ilçe bazlı raporlar ve sektör temsilcilerinin görüşleriyle birleştirilerek ortak bir tahmin oluşturulacak.

Manisa'da 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesi amacıyla saha çalışmalarına başlandı. 17 ilçede gerçekleştirilecek incelemelerde ağaç başına verimden ürünün sofralık ve yağlık miktarına, iklim şartlarından hastalık ve zararlıların etkisine kadar birçok kriterin değerlendirildiği belirtildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin çalışmalarında sahaya inilerek incelemelere başlandı. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel ile ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin katıldığı çalışmalarda, il genelindeki zeytin üretim alanları tek tek inceleniyor.

Arazi çalışmalarında meyve veren ve vermeyen ağaç sayıları belirlenirken, ağaç başına ortalama verim, zeytin çeşitleri, sofralık ve yağlık olarak değerlendirilecek ürün miktarı da hesaplanıyor. Ayrıca iklim şartları ile hastalık ve zararlıların verim üzerindeki etkileri de değerlendirmeye alınıyor.

Zeytinyağı üretimine yönelik rekolte tahmininde ise bölgelere ve zeytin çeşitlerine göre ortalama yağ randımanlarının dikkate alındığı öğrenildi.

Çalışmalar 17 ilçede sürdürülecek

Manisa'nın 17 ilçesinde yürütülecek saha çalışmalarından elde edilen veriler, ilçe bazında hazırlanacak rekolte tahminleri ve sektör temsilcilerinin görüşleriyle birlikte değerlendirilecek. Ortak değerlendirmelerin ardından Manisa'nın 2026 yılı tahmini zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesi hedefleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların üretim sezonuna ilişkin sağlıklı bir rekolte tahmini oluşturulması amacıyla yürütüldüğü belirtilerek tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

En büyük ilçelerden birini AK Parti'ye kaptırıyor
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı

Marmara'daki faciada iki kaptan için karar verildi
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli polis memuru denizde ölü bulundu

Kahreden olay! Emekli polis memurunun cesedi denizde bulundu
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep
Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale

Davutoğlu'na desteğini açıkladı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Nijerya'da petrol hırsızlığı girişiminde bulunan 37 kişi zehirlenerek öldü

Petrol çalmak için geldikleri yerde feci şekilde can verdiler
Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe yıldız isme "Güle güle" dedi