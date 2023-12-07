Manisa Büyükşehir Belediyesi, zeytin toplayan işçilere koruyucu malzemeler dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile birlikte, Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'nde zeytin toplayan işçileri ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Zeytindeki işçilere Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten heyet, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından iş esnasında kullanılmak üzere hazırlanan koruyucu malzemelerin takdimini gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile birlikte, Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'nde zeytin toplayan işçileri ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Zeytindeki işçilere Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten heyet, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından iş esnasında kullanılmak üzere hazırlanan koruyucu malzemelerin takdimini gerçekleştirdi. Üretime alın terini katan işçiler, kendileri düşünülerek tarlaya getirilen malzemeler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkbahar mevsiminde başlatılan proje kapsamında tarım işçilerinin üretim esnasında ihtiyaç duydukları koruyucu malzemeler, işbaşında tarım işçilerine teslim ediliyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mustafa Eralp, Mahalle Muhtarı Ali Demirer ile birlikte Durasıllı Mahallesinde zeytin toplayan işçilerle bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını tarladaki işçilere ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; plastik kelter ile birlikte bez çanta, şapka, bere, yağmurluk, 2 çift eldiven, ilaçlama maskesi ve ilaçlama gözlüğü bulunan koruyucu malzeme çantasının takdimini gerçekleştirdi. Salihli Durasıllı ovasındaki işçiler, kendilerini düşünerek hazırlanan hediyeden mutluluk duyduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e selam ve teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsala yönelik proje ve çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Muhtar Demirer, teşekkür etti

Durasıllı Mahalle Muhtarı Ali Demirer, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ederim, Allah bin kere razı olsun. Ekibine de çok teşekkür ediyorum. Vatandaşların tarlalarına giderek tek tek koruyucu malzemelerini dağıttılar. Vatandaşlar çok memnun oldu" dedi.

Durasıllı Mahallesi'nden Özkan Aras da koruyucu malzemelerin dağıtımı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA