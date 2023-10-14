Manisa Büyükşehir Belediyesi Sulama Kooperatifine Sondaj Kuyusu Açtı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik destekleri devam ederken, çiftçilerin en önemli kaynağı olan sulama konusunda da çalışmalar sürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde faaliyet gösteren sulama kooperatifine sondaj kuyusu açılarak üreticilerin hizmetine sunuldu.

Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde bulunan sulama kooperatifinin Manisa Büyükşehir Belediyesine yaptığı müracaat sonrasında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı harekete geçti. Teknik personeller tarafından yürütülen teknik araştırmalar ve etüt çalışmaları sonucu yeni kuyu yerleri belirlenerek ihaleye çıkıldı. İhale süreci tamamlanan ve yer teslimi yüklenici firmaya yapılan iş ile ilgili çalışmalar tamamlanarak kuyular sulama kooperatifinin kullanımına sunuldu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya ve üreticilere verdiği önemle hizmetlerimize devam ediyoruz. Örtü altı yetiştiriciliğinden fidan desteğine, gölet yapımından, tarımsal tahmin istasyonlarına kadar kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımsal üretimin artarak devamını ve üreticilerimizin kalkınmasını çok önemsiyoruz. Sarıgöl ilçemiz Afşar Mahallemize böyle bir hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz. İlimiz genelinde toplamda 5 sulama kooperatifine 6 adet sondaj kuyusu açarak üreticilere verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. 17 ilçemizin tamamında kırsal kalkınmanın sağlanması adına hizmetlerimiz sürecek" dedi.

Sondaj kuyusu yapım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren üreticiler ve vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. - MANİSA