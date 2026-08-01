Manda Köyü’nün 50 yıllık üreticisi manda sucuğu ve yoğurduyla fark oluşturdu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı, Uluabat Gölü kıyısındaki Karaoğlan Mahallesi'nde yüzyıllardır sürdürülen manda yetiştiriciliği, bölgede üretilen hakiki manda sucuğu, yoğurdu, kaymağı ve peyniriyle öne çıkıyor.

Bölgede "Manda Köyü" olarak bilinen mahallenin en büyük manda üreticilerinden 66 yaşındaki Mehmet Filliz, babasından devraldığı mesleği 50 yıldır aralıksız sürdürüyor.

İşletmesinde 200'ün üzerinde manda bulunan Filliz, bakanlık izniyle ürettiği yüzde 100 manda sucuğunu Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

"Yüzde 100 manda sucuğu üretiyoruz, kargoyla her ile gönderiyoruz"

Manda yetiştiriciliğinin yanı sıra katma değerli ürün üretimine odaklandıklarını belirten Mehmet Filliz, özellikle sucuk imalatının işletmeleri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları izinle üretim yaptıklarını ifade eden Filliz, sucuk yapım sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Sucuk kısmı bizim için çok önemli. İşletmemizde tamamen yüzde 100 manda sucuğu üretiyoruz. Kendi imkanlarımızla ya da ihtiyaç halinde komşularımızdan temin ettiğimiz mandalarla, başka bir et karıştırmadan bütün olarak sucuk yapıyoruz. Ürünlerimizin kalitesi duyuldukça talep arttı. Şu an kargoyla göndermediğim il kalmadı, Türkiye'nin her yerinden duyan ve bilen vatandaşlarımız sipariş veriyor."

Sıcak havada su olmazsa hayvan strese giriyor

Manda yetiştiriciliğinin yüksek sabır gerektirdiğini anlatan Filliz, gebelik süresinin 11 ay 10 gün sürdüğünü ve bir malağın yetişmesinin 2,5 ila 3 yılı bulduğunu aktardı.

Mandaların sulak ve çamurlu alanlara ihtiyaç duyduğunu belirten Filliz, "Hava ısındığı zaman hayvan mutlaka suyu bulmalı. Su olmadığı ve dışarıda gezmediği sürece strese giriyor ve süt verimi düşüyor. Şu an hayvan başı ortalama 3,5 litre süt alıyoruz. Sütün litresini köyde 90 liradan, Bursa merkezde ise 100 liradan satıyoruz. 5 kilo manda sütünden yaklaşık 700 gram kaymak çıkıyor" dedi.

Aylık 1 ton manda yoğurdu satışı

Eşiyle birlikte ürettikleri sütü işlediklerini belirten Filliz, günde yaklaşık 40 kilo, ayda ise 1 ton civarında manda yoğurdu satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Talebe göre peynir ürettiklerini ve yaz aylarında dondurma üreticilerine süt tedarik ettiklerini dile getiren Filliz, cumartesi günleri Bursa merkezdeki siparişleri kendi araçlarıyla dağıttıklarını belirtti.

Gençlerin üreticiliğe ilgisinin azlığına da değinen Filliz, "Gençlerimizin bu işi öğrenmesini ve manda sayısının çoğalmasını tabii ki isteriz. Ancak bu iş biraz sabır işi, semeresini almak uzun zaman alıyor. Biz zamanında inek bakmayı da denedik ama yapamadık, mandacılıkta karar kıldık ve tutunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı