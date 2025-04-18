Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

Rasim Ozan'ın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "şehvet" vurgusu

Manavgat'taki Perşembe Pazarı, Turist Akını ile Canlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Perşembe Pazarı, turizm sezonunun başlamasıyla yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Esnaf, turistlerin pazara gelmesiyle artan satışlardan umutlu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Perşembe Pazarı turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yabancı turistlerin akınına uğradı. Otellerden gelen turistleri pazarda gören esnaf, yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

Manavgat ilçesinde kurulan ve bölgenin en büyük ikinci halk pazarı olan Perşembe Pazarı, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Özellikle Alanya, Serik ve Manavgat'taki otellerden minibüslerle pazara gelen turistler, alışverişleriyle pazara canlılık kattı.

"Sezonun başladığının en önemli göstergesi"

Minibüslerden inerek Antalya Caddesi üzerindeki pazara ulaşan turistler, giyim, çanta, valiz ve hediyelik eşya alışverişi yaptı. Ellerinde poşetlerle pazar alanından ayrılan turistler, pazarcı esnafının da yüzünü güldürdü.

"Gerek esnaflar gerekse ülke olarak buna ihtiyacımız var"

Satışlardan duydukları memnuniyeti dile getiren pazarcı esnafı, "Turist yoğunluğu artık sezonun açıldığının en önemli göstergesi. İnşallah böyle devam eder ve güzel bir sezon geçiririz. Gerek esnaflar gerekse ülke olarak buna ihtiyacımız var. Eğer çok büyük aksilikler olmazsa bu yıl son yılların en güzel sezonunu geçireceğimize inanıyoruz. Yeni turizm sezonu ülkemize ve esnaflarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Pazarda çanta ve valiz satılan tezgahın girişindeki papağan ise, turistlerden ilgi görüyor. Tezgahın önünden geçen turistler, papağan ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.