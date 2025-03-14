Manavgat'ta Esnaf Sorunları Masaya Yatırıldı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Manavgat'ta bulunan oda başkanlarıyla birlikte Manavgat Kaymakamı Adil Karataş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların genel durumu, yaşadıkları sorunlar ve talepler masaya yatırıldı.

AESOB Başkanı Dere'ye, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi ve Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Abdullah Akca, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi ve Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Manavgat Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ünal, Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydın ve Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Doğan eşlik etti.

Manavgat'taki esnaf ve sanatkarların mevcut durumunun ele alındığı görüşmede, sektörel bazda yaşanan sıkıntılar dile getirilirken, çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafın sorunlarını çözmek için yürütülen çalışmalara destek veren Kaymakam Adil Karataş'a teşekkür ederek, yerel yönetimlerle iş birliği içinde olmanın önemine vurgu yaptı. - ANTALYA