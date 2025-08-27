Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği'nden 65 Milyar Dolar Hedefi

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, "65 milyar dolar gelir ve 65 milyon Turist" hedefine ulaşabileceklerini belirterek, "Tur operatörlerinden sezonun kasım ayına uzatılmasına yönelik olumlu haberler aldık, ek uçak seferleri konuldu." dedi.

Süral, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında yaşanan tedirginliğin temmuzdan itibaren geride kaldığını ifade etti.

Otellerde hedefledikleri doluluk oranlarına ulaştıklarını vurgulayan Süral, "Enflasyon düşme eğilimine girdi. Bu da misafirlerimizi daha uygun şartlarda ağırlayabilmemizi sağladı. Bu yıl için belirlenen '65 milyar dolar gelir ve 65 milyon Turist' hedefine ulaşılabilecektir. Tur operatörlerinden sezonun kasım ayına uzatılmasına yönelik olumlu haberler aldık, ek uçak seferleri konuldu." ifadelerini kullandı.

Süral, Side Antik Kenti'nin ışıklandırılarak gece müzeciliğine kazandırılmasının önemine işaret ederek, tarihin ve kültürel zenginliklerin ortaya çıkarılmasının turizmi 12 aya yaymak için önemli olduğunu bildirdi.

Yeni pazarlarda da ciddi ilerlemeler olduğunu kaydeden Süral, İngiltere'nin Side-Manavgat bölgesine ilgisinin arttığını, Polonya, Litvanya, Letonya ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen turist sayılarında da yükseliş yaşandığını ifade etti.

İç pazarın da güçlendiğine dikkati çeken Süral, "Giderlerimizin yüzde 30-35'ini personel maliyetleri oluşturuyor. Asgari ücret ve kamu zamları, iç pazar fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlar. Ancak şu an döviz ile enflasyon paralel seyrediyor. Bu nedenle iç pazara yansıyan ekstra bir artış beklemiyoruz." diye konuştu.