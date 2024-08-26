Manavgat OSB'nin imar planları onay aşamasında

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantı OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında gerçekleştirdi.

Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'nin imar planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İmar Komisyonunda geçtiğini ve onay aşamasında olduğunu söyledi.

OSB'nin kurulum ve fiili olarak faaliyete geçme süreçlerinin zaman aldığına belirten Güngör, tüm aşamaları adım adım geçtiklerini belirterek sona doğru yaklaştıklarını kaydetti.

Manavgat OSB'ye 110 dönüm alan kazandırdıklarını ifade eden Güngör, "Bakanlıktan gelen yetkililer sahada yaptıkları incelemelerde talebimizin mevzuata uygun olduğunu, haklı olduğumuzu gördüler." dedi.

Güngör, Manavgat OSB'deki işletmelerin aktif hale gelmesiyle kentin ekonomik yapısının daha çeşitli hale geleceğini vurgulayarak, bu gelişmelerin kentin ekonomik dinamizmini önemli ölçüde artıracağını belirtti.???????