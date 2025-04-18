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Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Kuantum Bilimi İşbirliği

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Maltepe Üniversitesi, UNESCO tarafından belirlenen 'Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı' kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitimde işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, kuantum bilimi ve teknolojisi alanında genç nesillere daha fazla bilgi ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Maltepe Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı" kapsamında eğitimde işbirliğine gitti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, UNESCO tarafından 2025, Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı ilan edildi. Bu temaya dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Maltepe Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimde işbirliği protokolüne imza attı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla gerçekleştirilen protokol töreninde, eğitimde bilim ve teknolojinin rolü ile kuantum alanındaki gelişmelerin genç nesillere aktarılması konusunda ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Gerçekleştirilen işbirliğiyle öğrencilere kuantum bilimi ve teknolojisi hakkında farkındalık kazandırılması, bilimsel düşüncenin teşvik edilmesi ve geleceğin teknolojilerine ilgi duyan bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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