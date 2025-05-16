Maltepe Üniversitesi'nde MAUFest'25 Coşkusu

Maltepe Üniversitesi'nde MAUFest'25 Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Üniversitesi, MAUFest'25 etkinliği ile öğrencilerine yönelik kültürel ve eğlence odaklı aktiviteler sundu. Festivalde el yapımı atölyeler, oyun alanları ve parkur yarışmaları düzenlenirken, DJ Emircan Saltabaş ve Fatma Turgut gibi isimler sahne aldı.

Maltepe Üniversitesi, MAUFest'25 etkinliği kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli kültürel ve eğlence odaklı etkinlikler düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, festivalde katılımcılar el yapımı atölyeler ve oyun alanları gibi çeşitli etkinliklere imkanı yakaladı.

MRM Kırtasiye tarafından gerçekleştirilen çekiliş, parkur yarışması gibi aktivitelerle öğrenciler, sadece müzikle değil, eğlenceyle de buluştu.

DJ Emircan Saltabaş ve MC Halil Bal festivalde sahne aldı.

Festivalde sırasıyla HANGAR, Dolu Kadehi Ters Tut sahne alırken, festivalin final performansı Fatma Turgut tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti

Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

Meclis'e resmen sunuldu! Yeni belediyeler kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.