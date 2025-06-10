Maltepe Üniversitesi'nde Disiplinlerarası Sempozyum Gerçekleşti

Maltepe Üniversitesi (MAU) Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Disiplinlerarası Akademi ve Sektör Çalışmaları Sempozyumu", akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcilerini aynı platformda bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyumun açılış konuşmasını MAU Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen gerçekleştirdi.

Sempozyumun dönem başkanlığını MAU MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nuran Karaağaoğlu üstlenirken, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığını ise Doç. Dr. Meltem Çiçek'in yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Danışmanı ve İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mihriban Akın, Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü (CMO) ve Beko Direktörü Mehmet Tüfekçi ve Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın'ın davetli konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda 8 ayrı markadan yöneticilerin katıldığı sektör paneli, 7 akademik oturum, 1 konuk lise sunumu ve 44 akademik bildiri sunumuyla gerçekleştirildi.

İki gün süren sempozyumda "Sosyal Bilimler", "Sağlık Bilimleri", "Havacılık" ve "Teknik Bilimler" alanlarında akademik bildiri sunumları yapıldı. Oturumlarda yapay zeka uygulamalarından jeotermal enerjiye, ruh sağlığından dijital pazarlamaya uzanan çeşitli konular disiplinlerarası yaklaşımla tartışıldı.

Katılımcılar, güncel akademik araştırmaların sektör ihtiyaçlarıyla nasıl örtüştüğünü gözlemleme fırsatı buldu.

Sempozyumun dikkati çeken bölümlerinden biri de yayımlanacak "PR Works" kitabına katkı sunan akademisyen ve iletişim profesyonellerinin yer aldığı "Akademi ve Sektör Köprüsü: PR Works Paneli" oldu.

Panelde, halkla ilişkiler alanındaki kuramsal bilgiyle uygulama deneyimi arasında kurulan köprü vurgulandı.

Etkinlik, üniversite dışından genç katılımcıları da ağırladı. Özel Ulus Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, sempozyuma aktif olarak katılarak, akademik dünyayla tanışma fırsatı yakaladı.

Sempozyumda sunulan tüm bildiri özetleri, elektronik kitap olarak sempozyum internet sayfasında yayımlanacak.

Sempozyum, sektör ve akademinin işbirlikli üretimini teşvik eden ve akademisyenlerin yanı sıra lisansüstü öğrencilerini de sürece dahil eden bütüncül yapısıyla, yüksekokulun geleceğe dönük vizyonunu yansıttı.