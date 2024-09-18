Malta Bayraklı Mein Schiff 5 Kruvaziyerinin Bodrum’a Gelişi

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Kuşadası Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 295 metrelik kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide, çoğu Alman 2 bin 491 yolcu ve 916 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Bodrum Çarşısı, Kale Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Bazı turistler bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Geminin, Bodrum'un ardından Mikonos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.