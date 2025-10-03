Haberler

Malta Bayraklı Europa 2 Kruvaziyer, Marmaris'e Demir Attı

483 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 'Europa 2' kruvaziyeri, gümrük işlemlerinin ardından turistlere Marmaris'in turistik yerlerini gezme imkanı sundu ve gece Rodos Limanı'na hareket etmesi bekleniyor.

Malta bayraklı "Europa 2" adlı kruvaziyer, 483 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Kuşadası Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

225 metrelik kruvaziyerde, çoğu Alman 483 yolcu ve 365 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı ile turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin gece demir alarak Rodos Limanı'na gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
