Haberler

Malkara'daki Firma, Havalandırma Sistemleri ile 20 Ülkeye İhraç Yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan firma, üretimini yaptığı havalandırma ekipmanlarını 20 ülkeye ihraç ediyor. Yangın ve duman damperleri gibi ürünlerle uluslararası sertifikalar elde eden firma, ihracatını artırmayı hedefliyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, ürettiği havalandırma sistemi ekipmanlarını 20 ülkeye ihraç ediyor.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikasında 55 kişiye istihdam sağlayan firma, yangın ve duman damperleri, menfez, difüzör, yer konvektörü, panjur ve doğal havalandırma sistemleri üretimi yapıyor.

Yangına dayanım testlerinden geçen ürünler, Rusya, Almanya, Romanya, Kosova, Bulgaristan, Senegal, Moritanya ve Irak başta olmak üzere 20 ülkeye gönderiliyor.

Firma sahibi Cemal Bal, AA muhabirine, 1996 yılından bu yana havalandırma aksamları alanında faaliyet gösterdiklerini, şimdi de ısı pompası üretimine başladıklarını söyledi.

-"Sertifikalarımız sayesinde ihracatta bize ulaşıyorlar"

Sektörde sürekli yenilik peşinde olduklarını ifade eden Bal, özellikle yangın ve duman damperlerinde sahip oldukları uluslararası sertifikaların ihracat kapılarını açtığını dile getirdi.

Üretimlerinin yüzde 40'ını ihraç ettiklerini belirten Bal, "İhracat departmanımız olmadığı halde firmalar bizi buluyor. Bunun tek sebebi sertifika. Avrupa'da kimsede olmayan yangın, duman, kelebek tip yangın damperi sertifikalarımız bulunuyor. Bu belgeler olduğu sürece ihracatta kapılar kendiliğinden açılıyor." diye konuştu.

-"Türkiye'nin üretim potansiyeli çok yüksek"

Bal, KOSGEB'den iki yıl önce aldıkları desteğin üretim kapasitelerini artırmada önemli paya sahip olduğuna işaret ederek, teknoloji ve kalite yatırımlarının devam ettiğini, yaptıkları çalışmalarla sektöre yeni ürünler kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Ekonomi
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın

Bahçeli yineledi: İmamoğlu'nun duruşması TRT'de canlı yayınlansın
ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara 'hızlandırılmış vize'

ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara "hızlandırılmış vize"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.