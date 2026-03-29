Bakan Şimşek: Mükelleflerimizi beyannamelerini eksiksiz ve zamanında vermeye davet ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelir vergisi beyan döneminin sonuna yaklaşılırken, mükelleflerimizi beyannamelerini eksiksiz ve zamanında vermeye davet ediyoruz. Yapay zeka destekli çalışmalarla kayıt dışı faaliyetlere ilişkin tespit ve denetim kapasitemizi önemli ölçüde artırıyoruz. Vergi adaleti ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği için gönüllü uyum büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

